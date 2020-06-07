James Harden striptiz kulübünde bir gecede 1 milyon dolar harcadı

NBA'de Houston Rockets forması giyen James Harden'ın striptiz kulübünde bir gecede 1 milyon dolar harcadığı bildirildi.

Houston Rockets ile 2017 yılında 4 yıl için 160 milyon dolarlık uzatma kontratı imzalayan James Harden bir striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı.

Amerikalı rapçi Joe Budden'ın podcast'inin son bölümünde, Harden'ın formasının, bir gecede 1 milyon dolar harcaması nedeniyle Houston'daki bir striptiz kulübünün tavanına asıldığı belirtildi.

Yayında şu ifadeler kullanıldı:

"James'in forması tepeden asılı duruyor. Bunu yapmalarının sebebinin, James'in orada çok fazla para harcaması olduğunu söylemişlerdi. Bu yüzden formasını striptiz kulübünün tepesine astılar."

Striptiz kulüplerine olan ilgisiyle tanınan 30 yaşındaki NBA'de Houston Rockets oyuncusu James Harden'ın yıllık maaşının 40 milyon dolar olduğu belirtiliyor.