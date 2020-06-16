Galatasaray'da ikinci ayrılık: Tilbe Şenyürek, takıma veda etti

Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ücretinde indirime gitmesine rağmen kulüple yollarının ayrıldığını ifade etti.

Milli basketbolcu, "Sevgili Galatasaraylılar" ifadesiyle başladığı paylaşımında, "Geçtiğimiz sezon bu değerli kulübe büyük bir heyecanla geldim ve bu kısa sürede dahi benim için unutulmaz diyebileceğim çok güzel anlar yaşadım. Galatasaray formasını taşımak benim için onur ve gurur oldu. Kaptanımız Işıl Alben gibi benim de devam eden sözleşmem tarafımla bir görüşme olmadan 27 Mayıs 2020 tarihinde tek taraflı olarak feshedildi. Kulübün indirimli yeni teklifini kabul etmeme rağmen haftalardır sözleşme bana ulaşmadı ve herhangi bir şekilde iletişime de geçilmedi. Basketbol kariyerinin başında genç bir sporcu olarak hedeflerim ve hayallerime ulaşmak için daha fazla beklemem maalesef doğru olmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'a transferinde emeği geçenlere teşekkür eden Tilbe, şunları kaydetti:

"8 yaşımda beni ilk basketbol ile tanıştıran ve 14 yıl boyunca formasını giydiğim BOTAŞ Spor Kulübüne geri dönmüş bulunmaktayım. Yeniden yuvamda olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Transferimi gerçekleştiren Sayın Başkan Kerim Taşkıran ve yönetimine teşekkür ederim."