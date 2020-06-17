2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da olmayacak

Normalde İstanbul'un ev sahibi olduğu 2019-2020 Şampiyonlar Ligi Finali'nin ise 12-23 Ağustos'ta, Lizbon'da sekizli final formatıyla oynanmasına karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak finalin, ülke tanıtımına gerekli getiriyi sağlayamayacağını belirterek UEFA’ya 2020 yerine, 2021 finaline ev sahipliği yapmak istediğini iletti.

UEFA’da yapılan görüşmeler sonucunda, İstanbul’un 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne ev sahipliği, 2021 sezonuna ertelendi. Bu kapsamda, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finaliİstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

2020 finali ise 12-23 Ağustos'ta 8'li final formatında Portekiz'in Lizbon şehrinde gerçekleştirilecek.

Buna göre, İstanbul'un ardından 2022'de Rusya'nın Saint Petersburg, 2023'te Almanya'nın Münih ve 2024'te İngiltere'nin Londra şehirleri, Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapacak.

Başakşehir'in de mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi çeyrek final, yarı final ve final maçları da 10-21 Ağustos tarihleri arasında Almanya'daki dört ayrı bölgede yapılacak.