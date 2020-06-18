İtalya Kupası'nın kazananı Napoli oldu

İtalya Kupası'nın kazananı, finalde Juventus'u penaltı atışlarının ardından 4-2 mağlup eden Napoli oldu.

İtalya Kupası'nda Napoli ile Juventus dev finalde kozlarını paylaştı. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen finalde kupayı kazanan Napoli oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kupa talimatlarında değişiklik yapılırken, mücadelede uzatma anları oynanmadı ve golsüz eşitlikle geçilen normal sürenin ardından seri penaltı atışları kullanıldı.

Penaltılarda Juventus'u 4-2'lik skorla geçen Napoli, tarihinde 6. kez bu kupanın sahibi oldu.

İtalya Kupası finalinde penaltılarda Napoli'nin gollerini, Insigne, Politano, Maksimovic ve Milik kaydederken, Juventus'un sayıları ise Bonucci ve Ramsey'den geldi.