Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Camiamdan ve ülkemiz insanlarından özür diliyorum

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olaylı Alanyaspor maçıyla ilgili rakip takım yöneticilerinin ağır sözler söylediğini savunarak "Sükûnetimizi muhafaza etmemiz gerekirdi. Kendi adıma camiamdan, Trabzonspor taraftarlarından ve ülkemiz insanlarından özür diliyorum" diye konuştu. Ağaoğlu, ‘Alkollüydü’ iddiaları için “Alkol testim 0.00 çıktı” dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından A Spor’a açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, şunları kaydetti: "Gerginlik beklentim vardı ama bu düzeyde bir sıkıntı yaşanacağını hiç tahmin etmiyordum. Nedenini de anlayamadım. Demek ki bazı şeyler onlarda birikmiş birikmiş, patlama noktası da bizimle olan maça denk gelmiş. Bize 'Yavşaklar, şampiyon olamazsınız, siz mi şampiyon olacaksınız' gibi ifadeler kullandılar.

‘Kıvılcımın patlama noktası…’

2 dakika daha sıkıntı yaşanmasa biz stadı terk edecektik ama tam o arada bir beyefendi arkadan kopup geldi ve parmağını sallayarak ‘Bilmemne oğlu bilmemneler’ demeye başladı. Kıvılcımın patlama noktası da o oldu.

‘Mevlüt Çavuşoğlu, aşırı derecede saygı duyduğum bir insan’

Alanya Başkanı, elinde telefonla 'Abime küfrediyorsun' diyerek gelmeye başladı. Telefonda da 'Abim Protokol 2' yazıyor. Telefonu da suratıma doğru tutuyor, herhalde ağzımdan çıkmasını beklediği şeyler vardı. Mevlüt Çavuşoğlu aşırı derece saygı duyduğum bir insan.

Vurmaya kalktı diyor ama vurmaya kalksam, 20 santimlik mesafede. 62-63 yaşındayız ama gücümüz kuvvetimiz yerinde, o kadar sıkıntılı insan değiliz. Vurmaya kalksam vururum. Açık net söyleyeyim. Niyetim olsa vururum. Sakınmam.

‘Alkol testim 0.00 çıktı’

Ahmet Ağaoğlu alkollüydü demeleri üzerine uçağı durdurduk. Polisi çağırdım. Polis durup dururken alkol testi yapılmayacağını söyledi. 0.00 çıktı. Sadece soğuk suyla yüzümü yıkadım.

‘Özür dilerim, hoş değildi’

Şartlar ne olursa olsun, bizim orada sükûnetimizi muhafaza etmemiz gerekirdi. Hakaret üstüne hakaret, provokasyon üstüne provokasyon. Ben kendi adıma camiamdan, Trabzonspor taraftarlarından, hem de ülkemiz insanlarından özür diliyorum. Hoş değildi bu.”