Premier Lig'de, lider Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Liverpool, en yakın rakibi Manchester City'nin, deplasmanda Chelsea'ye 2-1 yenilmesinin ardından Premier Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonluğuna ulaştı.
Premier Lig'de Liverpool, sezonun bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. En son 1990'da Premier Ligi lider tamamlayan Liverpool, 30 yıllık hasretine son vererek şampiyonluk sayısını 19'a çıkardı https://t.co/FGsas0I4OM pic.twitter.com/cmkAArDe6q— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 25, 2020
Manchester City'nin 23 puan önünde ilk sırada yer alan ekip, şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilemiş oldu.
En son 1990'da Premier Ligi lider tamamlayan Liverpool, 30 yıllık hasretine son vererek şampiyonluk sayısını 19'a çıkardı.
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