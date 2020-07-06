Kayserispor kendi sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti

Süper Lig'in bu haftaki kapanışı Kayserispor- Beşiktaş maçıyla yapıldı. İki takımın da başa baş mücadele ortaya koyduğu karşılaşma 3-1'lik skorla sonuçlandı.

Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş, Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kayserispor, Beşiktaş'ı Hasan Hüseyin Acar'ın 2 gol atarak yıldızlaştığı maçta 3-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı ve küme düşme hattından çıktı. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Beşiktaş ise bu mağlubiyetle 2 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 51 ve 83. dakikalarda Hasan Hüseyin Acar, 86. dakikada Artem Kravets atarken Beşiktaş'ın tek golü 74. dakikada Atiba Hutchinson'dan geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 50 puanla 5. sırada kalırken Kayserispor, 31 puanla 14. sıraya yükseldi.

Beşiktaş, gelecek hafta sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kayserispor ise Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak.