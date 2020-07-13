Ergin Ataman ve Arda Turanlı yatırım grubu, İtalya'da takım satın aldı

Arda Turan ve Ergin Ataman'ın da içinde yer aldığı Türk yatırım grubu, İtalya'da kulüp satın aldı.

Aralarında futbolcu Arda Turan ve Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman'ın da olduğu bir Türk yatırımcı grubu, İtalyan kulübü Reale Mutua Torino'yu satın aldı.

Spor Arena'nın haberine göre, Ataman, takımın önümüzdeki sezon Serie A'ya yükselmesi durumunda kulübün tamamını satın alacaklarını ifade etti.

Deneyimli koç ayrıca takımın mevcut teknik ekibini başarılı bulunduğu ve aynı ekibin önümüzdeki sezon görevine devam edeceğini ifade etti.

Ergin Ataman, "İki üst düzey ortağım bulunuyor. Bunlardan biri, Türkiye’nin en büyük Spor Menajerlik şirketi. Ortaklarımız arasında önemli bir üçüncü isim daha olacak. Anadolu Efes‘in koçu olarak görevimi sürdüreceğim. Torino Basket, Serie A'ya yükselirse tamamını satın alacağız." dedi.