Fenerbahçe’den Belözoğlu-Dirar tartışmasıyla ilgili açıklama

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar arasında çıkan kavga iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

Belözoğlu’nun takım arkadaşı Dirar’a sadece uyarıda bulunduğunu belirten sarı-lacivertli kulüp, küfür iddialarını da yalanladı:

“Bugün tarihli Akşam gazetesinde yer alan Futbol A Takımı oyuncularımızdan Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar arasında yaşandığı iddia edilen diyaloga dair bir açıklama zaruri hale gelmiştir.

Antrenman sırasında iki oyuncumuz arasında her takımda yaşanabilecek ikili bir tartışma yaşanmıştır.

Kaptanımız Emre Belözoğlu takım arkadaşı Nabil Dirar’a daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunmuştur.

Öte yandan, Kaptanımız Emre Belözoğlu tarafından takım arkadaşlarına haberde iddia edilen söylemler kesinlikle sarf edilmemiş, manşetlere taşınan olaylar yaşanmamıştır.

Yaşanan tartışma sonrasında oyuncumuz Nabil Dirar, hocamız Tahir Karapınar tarafından tesislere gönderilmiştir.”

Ne olmuştu?

Akşam'ın aktardığına göre, hafta sonunda oynanacak olan kritik Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de dünkü idmanda gergin anlar yaşandı. Yeni sezonda Sportif Direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, bir pozisyonda Nibal Dirar ile tartıştı.

Bu tartışma sonrası takımın kaptanı olan 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, sert bir şekilde Faslı oyuncuyu idmandan kovdu. Bunun üzerine Dirar ‘Sen kimsin, bu takımın hocası mısın ? Beni kovuyorsun” diyerek Emre’ye tepki gösterdi. Tecrübeli oyuncu kendisine sert bir tepki gösteren Dirar’a küfür etti. Bu küfür sonrası gerginlik tavan yaptı. İki oyuncu birbirine girdi. Yumruklar havada uçuştu. Olayları ayırmak için Sarı-Lacivertli futbolcular araya girdi. Yaşanan arbede sonrası Dirar soyunma odasına gitti. Peşinden koşan Belözoğlu’nu idareciler engelledi. İddialara göre, Belözoğlu bu kez bütün takıma ‘Hepiniz O. Ç.’siniz’ diye bağırdı.