Türk futbolunda 110 yıllık mazisi olan Ankaragücü Süper Lig’e veda etti

Süper Lig’in 33. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor’a 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü, 2019-2020 sezonunun bitimine 1 hafta kala lige veda etti. Karşılaşma sonrası futbolcular uzun süre sahadan ayrılmadı.

MKE Ankaragücü, 2011-2012 sezonunda yaşadığı maddi kriz sebebi ile birçok futbolcusunu kaybetmiş, alt yapıda oynayan futbolcular ile ligi tamamlamak zorunda kalmıştı.

Ekip 2011-2012 sezonunun 28. haftada, 25 Şubat 2012'de deplasmanda oynadığı maçta Kardemir Karabükspor'a 3-2 mağlup olarak 1. Lig'e düşmüştü. Burada da aynı sıkıntılarla mücadele eden ve bir türlü kendini toplayamayan Ankaragücü, 2012-2013 sezonunda 1. Lig’e veda etti.

MKE Ankaragücü, düştüğü 2. Lig'den ise 2016-2017 sezonunda teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde şampiyon olarak tekrar 1. Lig'e yükseldi.

6 sezonluk aranın ardından Süper Lig'e döndü

2017-2018 sezonunda 1. Lig’e teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde başlayan takım ligin bitimine 1 hafta kala 1. Lig’i Çaykur Rizespor’un ardından 2. sırada tamamlayarak 6 sezonluk aranın ardından Süper Lig’e yükselmişti.



