Vida'nın cüzdanından para çalan kişi gizli kamerayla tespit edildi: Cebimdeki parayı bilirim, olayın takipçisi olacağım

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida, cüzdanından sürekli olarak para eksilince durumu takım kaptanlarına bildirdi. Geçmişte de benzer olaylar yaşandığını öğrenince tesislerdeki odasına gizli kamera yerleştirdi ve cüzdanından para alan kişiyi tespit etti.

Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Vida cüzdanından sürekli olarak para eksilince odasına gizli kamera yerleştirildi ve cüzdandan parayı alan kişi tespit edildi. Sabah'ın aktardığına göre, Beşiktaş'ta filmlere konu olacak bir olay yaşandı. Domagoj Vida, cüzdanından sık sık para eksildiğini tespit edince soluğu kaptanların yanında aldı.

‘Bu bana hep oluyor'

Burak Yılmaz, Necip Uysal ve Atiba'ya durumu anlatan deneyimli oyuncu, geçmişte bu tarz olaylardan başka oyuncuların da şüphelendiği bilgisine ulaştı. Vida'nın "Bu bana hep oluyor. Olayın takipçisi olacağım. Cebimdeki parayı bilirim" sözlerinin ardından operasyon da başladı.

Kulüple ilişiği kesildi, suç duyurusu için beklenecek

Hırvat oyuncunun tesislerdeki odasına iki gizli kamera yerleştirildi. İdman sonrasında Vida bir kez daha odasında bulunan cüzdanından para alındığını anladı ve ardından kameralara bakınca parasını alan kişiyi tespit etti.

Bir kulüp çalışanının yaptığı hırsızlık, yönetime bildirilirken Fenerbahçe maçı düşünülerek sessiz kalındı. Kulüple ilişiği kesilecek olan üst düzey çalışan kişi için suç duyurusu yapılıp yapılmayacağına daha sonra karar verilecek.