Kadınlar, kadın futbol takımı kuruyor: Natalie Portman, Eva Longoria, Serena Williams ve pek çok isim kolları sıvadı

Natalie Portman, Eva Longoria ve Jennifer Garner gibi Hollywood yıldızlarının yanı sıra ünlü raket Serena Williams’ın da aralarında olduğu bir grup isim, çoğunluğu kadınlar tarafından kurulacak yeni futbol takımı için kolları sıvadı.

ABD’de Ulusal Kadın Futbol Ligi’nin 2022 sezonunda, çoğunluğu kadınlar tarafından kurulacak Los Angeles merkezli yeni bir takımın sahada olması bekleniyor.

Natalie Portman, Eva Longoria, Jennifer Garner, Uzo Aduba, Jessica Chastain ve America Ferrera gibi ünlü oyuncuların yanı sıra; tenis dünyasının yıldızı Serena Williams ile kadın milli takımından 14 sporcu da kurucular arasında yer aldı. Ayrıca teknoloji ve medya sektöründen yatırımcılar da bu girişimi destekledi.

We aren't just a moment, we're here to stay.



A new era of sport & entertainment, thanks @TwitterSports 🤝https://t.co/JOIDGEBu9U — We Are Angel City (@weareangelcity) July 21, 2020

Takımın ismi ve merkezi henüz belirlenmese de grup kendilerini ‘Angel City' olarak adlandırıyor.

Ligde Kaliforniya merkezli bir takımın yokluğuna dikkat çeken kurucular, yeni takımın kadın futboluna yönelik gittikçe artan ilgiye de katkı sağlayacağını söylüyor.

#NWSL is coming to the City of Angels 🤩



Expansion group hails from Hollywood, technology, venture, media and sports sector, including fourteen former @USWNT players: https://t.co/iRVQdNRQw2 pic.twitter.com/Wza7AjLTLD — NWSL (@NWSL) July 21, 2020

Girişimin kurucularından olan ve başkanlığını yürüten girişimci Julie Uhrman, “Değişim getirmek için kolektif bir tutkuyla bir araya geldik. Oyuncularımız, hayranlarımız ve topluluğumuz için değişiklik. Bugün başlayan bir değişiklik” dedi.