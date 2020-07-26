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    Medipol Başakşehir şampiyonluk kupasını aldı

    Medipol Başakşehir şampiyonluk kupasını aldı

    © İHA /
    Spor
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    Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu zirvede tamamlayarak tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşan Medipol Başakşehir, şampiyonluğu kutladı.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Medipol Başakşehir şampiyonluk kupasına kavuştu.

    Tribünlerde yer alan taraftarlar da takımlarının başarısını kutladı.

    Kutlamada ilk olarak kulüp çalışanları isimleri anons edilerek sahneye çağrılırken, sonrasında oyuncular tek tek davet edildi.

    Her bir oyuncu, isminin anons edilmesinin ardından kendi seçtiği şarkı eşliğinde sahnede yerini aldı.

    Yabancı oyuncuların ülkelerinin bayraklarıyla çıktığı organizasyonda birçok futbolcu da çocuklarıyla kutlamaya dahil oldu.

    Takımın önemi isimlerinden İrfan Can Kahveci sahnede, sırtında Türk bayrağı ile yer aldı ve asker selamı verdi.

    Taraftarlardan en büyük alkışı ise takımın yıldızı Edin Visca aldı. Visca, sahaya 4 aylık kızı ile çıktı.

    Futbolcuların ardından teknik heyet sahnede yerini aldı.

    Yardımcı antrenörlerin ardından teknik direktör Okan Buruk platforma geldi. Buruk, Medipol Başakşehir marşı eşliğinde sahneye yürüdü.

    Kupayı üç kaptan havaya kaldırdı

    Medipol Başakşehir'e Süper Lig 2019-2020 sezonu şampiyonluk kupası takdim edildi.

    Organizasyonda asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral ile kulüp üst düzey yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt'in yanı sıra turuncu-lacivertli takımın diğer yöneticileri de sahnede yerlerini aldı.

    Sahneye son olarak İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ davet edildi. Gümüşdağ, sahneye, Ahmet Kaya'nın "Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz" şarkısıyla çıktı.

    Daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve genel sekreter Kadir Kardaş'ın gelmesiyle kupa seremonisine geçildi.

    Şampiyonluk kupasını takım kaptanları Mahmut Tekdemir, Edin Visca ve Alexandru Epureanu birlikte havaya kaldırdı.

    Şampiyonluk kupasının alınmasının ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular, kupayla sahaya inerek tribünleri gezdi ve taraftarları selamladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giydiği 12 numaralı forma emekli edildi

    Şampiyonluk kutlamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başakşehir Stadı'nın açılışında giydiği 12 numaralı forma da emekli edildi.

    Kutlamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolladığı kutlama mesajı okundu. Mesajda, "2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübünü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum." sözleri yer aldı.

    Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının yazılı olduğu 12 numaralı formanın dev hali tribüne asıldı.

    Şampiyonluk kutlaması organizasyonu kapsamında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ortasına dev bir platform kurulurken, şarkıcılar sahne aldı.

    Platformun üzerine büyük bir şekilde "Türkiye'nin yeni şampiyonu" yazıldı.

    Özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler ve alev makineleriyle şampiyonluk kutlamasına renk katıldı.

    Futbolseverler sahne alan Serdar Ortaç, Fettah Can, Murat Dalkılıç ve Hande Yener'in şarkılarıyla eğlenceli anlar yaşadı.

    3 bin 500 taraftar tribünde yer aldı

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 17 bin 500 kişilik Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın tribünlerine 3 bin 500 taraftar alındı.

    Aralarında üçer koltuk boşluk olan taraftarlar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak tribündeki yerlerini aldı.

    Saat 20.00'de başlayan etkinlik yaklaşık 3 saat sürdü.

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