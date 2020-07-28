Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: Bu sezon için Süper Lig'de düşme olmaması konusunda tavsiye kararı aldık

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, bu sezon için Süper Lig'de düşme olmaması konusunda tavsiye kararı aldıklarını açıkladı. Sepil, yeni yabancı oyuncu kuralının da 1 yıl ertelenmesini TFF'ye önereceklerini duyurdu.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, toplantının ardından kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Sepil, bu sene küme düşmenin kaldırılması için ortak bir görüşte olduklarını ve TFF'ye müracaat edeceklerini söyledi.

Sepil, şunları kaydetti: