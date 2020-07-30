5 aydır kapalı olan halı sahalar açılıyor

Halı Saha Futbol Federasyonu'ndan (HFF) yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 aydır kapalı olan halı sahalar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda 4 Ağustos'tan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen HFF Başkanı Bahadır Bulut, "Bu süreçte yanlarında olduğumuz için teşekkür eden birçok halı saha işletmecisine asıl biz teşekkür ederiz. Biz görevimizi yaptık" ifadelerini kullandı.
HFF Başkanı Bahadır Bulut , halı sahaların 4 Ağustos 2020 tarihinde faaliyete başlayacağını kamuoyuna ilan etti. https://t.co/Hp8kcM1wNb pic.twitter.com/vqrTNOvWNG— Halı Saha Futbol Federasyonu #HayatEveSığar🇹🇷 (@hfforgtr) July 30, 2020
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