Suudi Arabistan destekli konsorsiyum, Newcastle United'ı satın alma teklifini geri çekti

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyumun Newcastle United'ı satın alma teklifinden geri çekildiği bildirildi.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyumun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı satın alma teklifinden geri çekildiği bildirildi.

BBC'nin haberinde, servet fonu PIF, PCP Capital Partners ve Reuben Brothers şirketlerini de kapsayan Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyumun, Newcastle United'ı satın alma girişimini sonlandırdığı aktarıldı.

Konsorsiyum, nisan ayında kulübü Mike Ashley'den satın almak için 300 milyon sterlin değerindeki bir anlaşmayı kabul etmişti.