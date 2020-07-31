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    Gençlik ve Spor Bakanlığı

    Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, projelere vereceği 35 milyon lira desteğin başvuru süresi uzatıldı

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    Spor
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    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde, Sivil Toplum Kuruluşlarının projelerine verilecek 35 milyon lira desteğin başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.

    Bakan Kasapoğlu, daha önce 1 Ağustos olacağı duyurulan son başvuru tarihinin Sivil Toplum Kuruluşlarından gelen yoğun talep üzerine 10 Ağustos'a uzatıldığını duyurdu. 

    Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde, "Gönüllülük", "Kişisel Gelişim", "Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor", "Kitap Kahve Projeleri", "Kültür ve Sanat", "Yenilikçi Fikirler", "Çevre" ve "Hayvanların Korunması" alanlarında sivil toplum kuruluşlarının projelerine verilecek 35 milyon lira desteğin başvuru süresi uzatıldı. 

    'Türkiye'den nice başarı hikayeleri çıkacak'

    Bakan Kasapoğlu, gençlerin sivil toplum kuruluşlarında ve sosyal faaliyetlerde yer almasını çok önemsediklerini belirtti.

    Gençlerin dinamizminden güç ve enerji aldıklarını aktaran Kasapoğlu, "Türkiye'den nice başarı hikayeleri çıkacağına inanıyorum. Bunu söylerken gençlerin dinamizminden güç ve enerji alıyoruz. Gençlerimizin toplumla iç içe ve topluma dokunarak, hayatı öğrenerek, yaşayarak, sorumluluk alarak yetişmesini istiyoruz. Gençlerimizle beraber ülkemizi hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizin emrindeyiz." ifadelerini kullandı.

    Başvurular elektronik ortamda gerçekleşecek

    Sivil Toplum Kuruluşlarının proje teklifinde bulunabileceği Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde yapılan çağrıya başvurular, 1 Temmuz Çarşamba günü başlamış ve yarın saat 23.59'da sona ereceği duyurulmuştu.

    Son başvuru tarihi Sivil Toplum Kuruluşlarından gelen yoğun talep üzerine 10 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatıldı.

    Proje başvuruları, Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi (https://gpdp.gsb.gov.tr/) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Başvurular, proje yürütücüsü kurum adına proje koordinatörü tarafından yapılacak. Başvurunun yapılabilmesi için öncelikle proje koordinatörünün e-devlet sistemine kayıt olması gerekiyor. 

    Proje teklifleri, başvuruların Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi üzerinden elektronik ortamda tamamlanması ve başvuruyu yapan koordinatör tarafından onaylanması halinde değerlendirmeye alınacak. Program kapsamında her bir proje yürütücüsünün en fazla iki proje teklifi değerlendirmeye alınacak, aynı proje koordinatörü tarafından programa en fazla iki proje teklifi sunulabilecek.

    Başvurular elektronik ortamda gerçekleşecek olup, form ve ekler elden ya da posta yoluyla bakanlık tarafından teslim alınmayacak, bu yollarla gönderilen formlar işleme alınmayacak. Bakanlık tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması durumunda proje yürütücüsüne bilgi verilecek ve Proje Destek Sözleşmesinin imzalanması için gerekli belgeler talep edilecek.

    25 bin ile 350 bin lira arasında mali destek sağlanacak

    2020 Çağrı Programı kapsamında sivil toplum örgütlerinin projelerine verilecek 35 milyon liralık desteğin 15 milyon lirası, "Gönüllülük çalışmalarında sosyal yardımı önceleyen projeler, 65 yaş üzerine yönelik gönüllülük çalışmaları", "Kişisel gelişim ve kişiler arası iletişim becerilerini artırmaya yönelik eğitimler" ve "Spor kültürünün yaygınlaştırılması, sporda altyapının geliştirilmesi, geleneksel sporlar" başlıklarında verilecek.

    2020 Çağrı Programı kapsamında, "Gönüllülük", "Kişisel Gelişim", "Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor", "Kitap Kahve", "Kültür ve Sanat", "Yenilikçi Fikirler", "Çevre" ve "Hayvanların Korunması" alanlarında sunulacak projelere 25 bin lira ile 350 bin lira arasında mali destek sağlanacak.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin hayallerini gerçeğe çevirmek, çalışmalarına destek olmak ve gönüllülük çalışmalarını yaygınlaştırmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı Sürekli Kişisel Gelişim Programı kapsamında hazırladığı proje destek çağrısına bu yıl rekor bir rakamla çıkıyor. Bakanlık, sivil toplum kuruluşlarının sekiz kategoride sunacağı projelere toplam 35 milyon lira destek sağlayacak.

    Etiketler:
    Gençlik ve Spor Bakanlığı, STK, Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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