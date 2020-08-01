Adana Demirspor taraftarından Süper Lig kampanyası

Adana Demirspor'umuzun Süper Lig'e çıkması hususunda görüşlerimizi, talebimizi ilgili yerlere ilettik. Adana'mızın Süper Lig'e renk katacağını düşünüyoruz. 21 takımlı sistemdense 22 takım daha iyidir. Eğer 22 takım olacaksa da bunu hak eden Adana Demir'dir.#SüperLig22TakımOlmalı pic.twitter.com/t1k53J1KUM