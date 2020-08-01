Adana Demirspor taraftarından Süper Lig kampanyası

Süper Lig'e çıkma müsabakasında Fatih Karagümrük'e yenilen Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükseltilmesi için sosyal medya üzerinden bir kampanya yürütülüyor.
Çağrıya katılanlar arasında çok sayıda futbol kulübünün yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yer aldı.
Adana Demirspor'umuzun Süper Lig'e çıkması hususunda görüşlerimizi, talebimizi ilgili yerlere ilettik. Adana'mızın Süper Lig'e renk katacağını düşünüyoruz. 21 takımlı sistemdense 22 takım daha iyidir. Eğer 22 takım olacaksa da bunu hak eden Adana Demir'dir.#SüperLig22TakımOlmalı pic.twitter.com/t1k53J1KUM— Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) August 1, 2020
‘’...Dolayısıyla; 21 takımla oynanması planlanan Süper Lig’in bu sezon TFF 1.Lig Play-Off finali oynayan Adana Demirspor ile 22 takıma yükseltilmesini, TFF 2.Lig Play-Off finali oynayan Manisa Futbol Kulübünün ise TFF 1.Lig’e yükseltilmesini talep ediyoruz.’’👇🏼 pic.twitter.com/uJiYm02Hzf— İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) August 1, 2020
TFF 1. Lig Kulüpler Birliği olarak alınan ortak karar neticesinde; ‘21 takımla oynanması planlanan Süper Lig’in bu sezon TFF 1.Lig Play-Off finali oynayan Adana Demirspor (@AdsKulubu) ile 22 takıma yükseltilmesi’ düşücesinde hemfikir olunmuştur. pic.twitter.com/E1ozeG9fjk— Boluspor (@Boluspor) August 1, 2020
Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarda, Adana Demirspor'un Süper Lig'in 22. takımı olması talep edilirken takım, 1994-1995 sezonundan bu yana Süper Lig'de yer bulamamıştı.
TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor'a penaltılarda 6-5 üstünlük sağlayan Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıkan son takım olmuştu.
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