UEFA'dan Galatasaray açıklaması

UEFA, Galatasaray'ın 2019-2020 yılında yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladı.

UEFA, Galatasaray'ın 2019-2020 yılında yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladı.

UEFA ile Galatasaray arasında 4 yılı (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları) kapsayacak şekilde finansal fair play kapsamındaki anlaşma devam ediyor.