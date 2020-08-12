Galatasaray'da Albert Riera, Fatih Terim'in yardımcısı oldu

Hasan Şaş'ın teknik ekipten ayrılmasının ardından Galatasaray, yardımcı antrenör sorununu Riera ile çözdü. Yeni sezonda Fatih Terim'in yardımcısı olacak olan Albert Riera, sarı-kırmızılı takımla bugün antrenmana çıktı.

Galatasaray'da pandeminin ertelediği Riera hamlesi gerçekleşti.

Spor Arena’dan Ali Naci Küçük’ün aktardığına göre, geçen sezon İstanbul'a gelerek Galatasaray ile görüşen takımın eski oyuncusu Albert Riera, Fatih Terim'in teknik ekibine katıldı. Bu sabah yapılan çalışmada Riera da bulundu.

Davala ve Şahin de teknik ekipte

Riera, stajını Manchester City'de Pep Guardiola'nın yanında yapmıştı.

Öte yandan, merak edilen ve ayrılacakları iddia edilen Ümit Davala ile Levent Şahin de teknik ekipte yer alacak.

Şahin bu sabahki antrenmanda Terim ile birlikte idmana katılırken Davala'nın yeni sezon için sağlık kontrolünden geçtiği ifade edildi.