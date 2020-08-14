Michael Jordan'ın smaç yaparken pota camını kırdığı maçta giydiği ayakkabı 615 bin dolara satıldı. Bu, müzayedede satılan bir çift ayakkabı için verilen en yüksek miktar oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane isimlerinden Michael Jordan'ın açık artırmaya çıkarılan bir çift ayakkabısı, 615 bin dolara (yaklaşık 4.5 milyon lira) alıcı buldu.

© AFP 2020 / TIMOTHY A. CLARY Michael Jordan'ın Chicago Bulls formasıyla giydiği ayakkabı 615 bin dolara satıldı

Jordan'ın 1985'te Chicago Bulls formasıyla İtalya'da bir hazırlık maçında giydiği ayakkabının açık artırması, Christie's isimli müzayede şirketinin internet sitesinden gerçekleştirildi.

ABD'li eski basketbolcunun smaç yaparken pota camını kırmasıyla hatırlanan maçta giydiği ayakkabısı, 615 bin dolara satıldı.

Böylece müzayedede satılan bir çift ayakkabı için en yüksek fiyata ulaşılarak rekor kırıldı.

Daha önce ise Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği imzalı ayakkabısı, mayıs ayında 560 bin dolara satılmıştı.