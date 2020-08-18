Beşiktaş'tan taraftar imzalı yeni sezon formaları

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetici Enis Ulusoy ve Adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay katıldı.
Tanıtımda konuşan Ahmet Nur Çebi, bu tür iş birliklerinin karşılıklı menfaatlere dayandığına dikkati çekerek, "En büyük spor giyim markası Adidas ile çalışmaktan onur duyuyoruz. İş ortağımız Adidas ile 11 yıldan beri devam ediyoruz. Umarım Adidas’tan aldığımızın karşılığını verebiliriz" dedi.
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‘Bırakmam Seni’ kampanyasıyla yola çıktıklarını vurgulayan Çebi, şunları kaydetti:
Taraftarlarla özel proje
Öte yandan, Beşiktaş Kulübü ve Adidas, yeni sezon formalarının tasarımını taraftarlara yönelik bir kampanyayla sunacak. Çebi, konuyla ilgili "Bu destekleri karşılığında taraftarlarımızı formamıza taşımak istiyoruz. Özel bir proje ve Adidas tarafından destekleniyor. Bunu 'Bırakmam Seni' kampanyasına Adidas’ın vermek istediği katkı olarak değerlendiriyoruz. Camiam adına Adidas’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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Futbola desteklerinin artarak devam ettiğini anlatan Atalay, "Futbol bulunduğu şehre, ülkeye maddi destek sağlarken, kitleleri arkasından koşturabiliyor. Adidas olarak futbolu desteklerken en önemli partnerimiz tabii ki Beşiktaş Kulübü ve futbol takımıdır. 11 yıldır kesintisiz devam ediyoruz, inşallah uzun yıllar dostluğumuz artarak devam eder. Beşiktaşlılık ruhunu çok iyi anladığımızı düşünüyoruz. Beşiktaş'ı ailemiz olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
‘Futbolcular, taraftarların imza attığı formalarla sahada olacak’
Projenin en önemli tarafının taraftarları içine alması olduğunu vurgulayan Atalay, "Beşiktaş taraftarlarının imza attığı formalarla futbolcularımız sahada yer alacak. Koronavirüsün koyduğu mesafeleri ortadan kaldıracağız. Amacımız bu. Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı önemli bir derbi maçta taraftarların imzaladığı formayla sahada ter akıtmasını istiyoruz" diye konuştu.
Atalay, 3 yeni formanın 20 Ağustos Perşembe günü Kartal Yuvası mağazalarında satışa sunulacağını ayrıca dijital ortamda aktive edilerek taraftarların formaları imzalayarak takımlarına destek olabileceğini söyledi.
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