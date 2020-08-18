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    Beşiktaş'tan taraftar imzalı yeni sezon formaları

    Beşiktaş'tan taraftar imzalı yeni sezon formaları

    © AA /
    Spor
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202008181042675401-besiktastan-taraftar-imzali-yeni-sezon-formalari/

    Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2020-2021 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı.

    Vodafone Park'ta gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetici Enis Ulusoy ve Adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay katıldı.

    Tanıtımda konuşan Ahmet Nur Çebi, bu tür iş birliklerinin karşılıklı menfaatlere dayandığına dikkati çekerek, "En büyük spor giyim markası Adidas ile çalışmaktan onur duyuyoruz. İş ortağımız Adidas ile 11 yıldan beri devam ediyoruz. Umarım Adidas’tan aldığımızın karşılığını verebiliriz" dedi.

    Şampiyon olup 3. yıldızı taktıkları dönemde 500 bin forma sattıklarını hatırlatan Çebi, Umuyorum şampiyon olup 500 bin üzerine çıkarız. Şu an için 350 bin ve üzeri hedef koyduk ifadelerini kullandı.
    © AA /
    Şampiyon olup 3. yıldızı taktıkları dönemde 500 bin forma sattıklarını hatırlatan Çebi, "Umuyorum şampiyon olup 500 bin üzerine çıkarız. Şu an için 350 bin ve üzeri hedef koyduk" ifadelerini kullandı.

    ‘Art niyetli kişilerin kampanya paralarının hesaplara yatırılmayacağı yönündeki dedikodusuna inanmayın’

    ‘Bırakmam Seni’ kampanyasıyla yola çıktıklarını vurgulayan Çebi, şunları kaydetti:

    © AA / Onur Çoban
    Beşiktaş Başkanı Çebi'den 'Paraları Leyla'ya bastılar' diyen Galatasaray Başkanı Cengiz'e yanıt
    "Hazirandan bu yana devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle süreci geç başlattık. Pandemi süreci spor dünyasına ağır darbe vurdu. Ama 'Bırakmam Seni' kampanyasında öncelikle taraftarlarımızın, iş insanlarımızın desteğiyle bu süreci aşıyor gibiyiz. Desteklerinin devamını rica ediyoruz. Destek verenlere teşekkür ediyorum. Desteklerin yarısından fazlasının hesaplarımıza intikal ettiğini ve daha da geldiğini söyleyebilirim. Bazı art niyetli kişilerin bu kampanya paralarının hesaplara yatırılmayacağı yönündeki dedikodusuna inanmayın. Beşiktaşlılar dürüsttür. Ne dedilerse gereğini yerine getireceklerdir."

    Taraftarlarla özel proje

    Öte yandan, Beşiktaş Kulübü ve Adidas, yeni sezon formalarının tasarımını taraftarlara yönelik bir kampanyayla sunacak. Çebi, konuyla ilgili "Bu destekleri karşılığında taraftarlarımızı formamıza taşımak istiyoruz. Özel bir proje ve Adidas tarafından destekleniyor. Bunu 'Bırakmam Seni' kampanyasına Adidas’ın vermek istediği katkı olarak değerlendiriyoruz. Camiam adına Adidas’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

    Adidas Türkiye Genel Müdürü: Beşiktaş ile duygusal bağa sahibiz

    © AA /
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    Adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay ise Beşiktaş ile uzun yıllardır çalıştıklarını vurgulayarak, "Futbol takımıyla ve Beşiktaş Kulübü ile duygusal bağa sahibiz. Bunun güçlenerek devam etmesini istiyoruz. Sporun hayatları değiştirme gücüne sahip olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle spora ve sporcuya destek olup onları güçlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

    Futbola desteklerinin artarak devam ettiğini anlatan Atalay, "Futbol bulunduğu şehre, ülkeye maddi destek sağlarken, kitleleri arkasından koşturabiliyor. Adidas olarak futbolu desteklerken en önemli partnerimiz tabii ki Beşiktaş Kulübü ve futbol takımıdır. 11 yıldır kesintisiz devam ediyoruz, inşallah uzun yıllar dostluğumuz artarak devam eder. Beşiktaşlılık ruhunu çok iyi anladığımızı düşünüyoruz. Beşiktaş'ı ailemiz olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

    Projeyle ilgili bilgi veren Atalay toplantıda ayrıca ‘Beşiktaş Aşkına İmza At’ projesine imza atmak için bir araya geldiklerini anlatarak, şunları söyledi: Yeni yıl formalarımızı hazırlarken bu güçlü bağı kurmak için takımı, taraftarları nasıl bir araya getiririz diye düşünerek bunu forma rengine ve tasarımında bir araya getirmeye çalışıyoruz. Oyuncuların da konfor ve dayanıklılığını en son teknolojilerimizle buluşturuyoruz.
    © AA /
    Projeyle ilgili bilgi veren Atalay toplantıda ayrıca ‘Beşiktaş Aşkına İmza At’ projesine imza atmak için bir araya geldiklerini anlatarak, şunları söyledi: "Yeni yıl formalarımızı hazırlarken bu güçlü bağı kurmak için takımı, taraftarları nasıl bir araya getiririz diye düşünerek bunu forma rengine ve tasarımında bir araya getirmeye çalışıyoruz. Oyuncuların da konfor ve dayanıklılığını en son teknolojilerimizle buluşturuyoruz."
    ‘Futbolcular, taraftarların imza attığı formalarla sahada olacak’

    Projenin en önemli tarafının taraftarları içine alması olduğunu vurgulayan Atalay, "Beşiktaş taraftarlarının imza attığı formalarla futbolcularımız sahada yer alacak. Koronavirüsün koyduğu mesafeleri ortadan kaldıracağız. Amacımız bu. Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı önemli bir derbi maçta taraftarların imzaladığı formayla sahada ter akıtmasını istiyoruz" diye konuştu.

    Şampiyonlar Ligi kura çekimi, Beşiktaş
    © Fotoğraf : Twitter
    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOK
    Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada farklı bir ortam oluşturduğunu aktaran Atalay, "Futbol ciddi bir özlem içine girdi, ligler ertelendi. Bu dönemin özlemini nasıl kapatabiliriz diye düşündük. Taraftarlar sevdikleri futbolcuların imzaladıkları formaları almak ister. Bu sefer tersini yaptık ve taraftarların imzalayacağı formalarla oyuncular ter dökecek" ifadelerini kullandı.

    Atalay, 3 yeni formanın 20 Ağustos Perşembe günü Kartal Yuvası mağazalarında satışa sunulacağını ayrıca dijital ortamda aktive edilerek taraftarların formaları imzalayarak takımlarına destek olabileceğini söyledi.

    Etiketler:
    Tanıtım, Adidas, Kampanya, Bırakmam Seni, Forma, Beşiktaş
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    Akgün, köyde arkadaşı ile birlikte dönüşümlü olarak kazlarını merada otlatmaya çıkardıklarını ve hedefledikleri sayıya ulaştıktan sonra tesis kurmayı amaçladıklarını söyledi: Bir tane çocukluk arkadaşım var. Kendisi ile komşuyuz. Onların 2-3 tane kazı vardı. O gün satmaya gitmişlerdi. Annesi babası geldiklerinde zaman kazları sattıklarını öğrendim. Sonra ne kadara sattıklarını öğrendim. Fiyatını sordum onlarda fiyatını söyledi. Baktım çok güzel para etmiş. Ben de arkadaşa dedim ki annen ile baban satmış. Beraber biz ikimiz burstan topladığımız para var. O para ile birkaç tane kaz alalım. Baktım işe yarıyor. Aldık ve çoğalttık. Hem o şekilde yaptık zaten. 2-3 tane kaz ile başladık. Şimdi 25-30 kazımız var.”
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