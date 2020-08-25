Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezon fikstürü belli oldu

Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBF) 2020-2021 sezonunun fikstürü açıklandı.
TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 16 Ekim'de başlatılması planlanan sezonun ilk hafta maç programı şöyle:
- Sigortam.Net-Ankara Anadolu Basket
- Budo Gemlik Basketbol-Semt77 Yalovaspor
- Mamak Belediyesi-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket
- Global Connect Travel Düzce-Akhisar Belediye Basketbol
- Bakırköy Basketbol-16. takım (Ligin 16. takımı henüz açıklanmadı)
- Final Spor-Manisa Büyükşehir Belediyespor
- Samsunspor-Bornova Belediyesi
- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Fethiye Belediyespor
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki kura çekiminde konuşan TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, "Basketbola dönmek için çok heyecanlıyız. Doğru önlemlerle, riskleri minimuna indirerek basketbola dönme amacındayız. Bunun için bir protokol yayımladık ve çok kapsamlı önlemler aldık. Tüm senaryoları belirledik. Çok dinamik ve değişken bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte sürekli koordine halde olmalıyız. Test maliyetleri ile ilgili tüm kulüplerimizin sıkıntıda olduğunu biliyoruz ancak sağlığı ikinci plana atmamız gibi bir durum söz konusu olamaz. Maliyetleri minimuma çekmek için her ihtimali değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, 27 Eylül-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek ve bu ligdeki takımların mücadele edeceği Erkekler Federasyon Kupası'nda da grup eşleşmeleri belirlendi.
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