Formula 1 yeniden Türkiye'de

Türkiye 9 yıl aranın ardından Formula 1 yarışlarına yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İstanbul Park'ta ilk olarak 2005'te gerçekleştirilen ve 2011'e kadar devam eden Formula 1 yarışlarında bu sezon 17 farklı yarış olacak. Türkiye ise 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Istanbul Park is back on the calendar. I'm just waiting for @F1 to officially announce it... today, maybe? 👀🏁 #TurkishGP https://t.co/Zd4FOZjKxt — Paul McGinnes 🏁 (@PaulMcG92) August 25, 2020

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