TFF Başkanı Özdemir: 1 Ekim'den itibaren maçlarımızı yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz

TFF Başkanı Özdemir, "Milli takımlarımız, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılımımızla sponsorlar için bir cazibe alanına dönüştü" ifadesini kullandı.

Özdemir, "1 Ekim'den itibaren maçlarımızı yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz" diye konuştu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de "Marka değerimizi ne kadar büyütürsek o kadar daha fazla sponsorun yanımızda olacağını düşünüyorum" dedi.



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