Fatih Altaylı: Mustafa Cengiz ile yargı önünde hesaplaşacağız, avukatlarım kendisini dava ediyorlar

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile yargı önünde hesaplaşacaklarını belirterek "Avukatlarım kendisini dava ediyorlar" bilgisini verdi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray Kulübü'nde yaşanan ve kendisinin odağında bulunduğu tartışmayla ilgili olarak yeni bir köşe yazısı kaleme aldı.

Sözlerine "Tribünleri işgal eden, rant peşindeki taraftar gruplarına yönelik tepkimden ve bunların oyuncağı olmuş yönetimlerle ilgili sözlerimden sonra bana saldırtılan taraftar gruplarına ve hakkımda terbiyesizce açıklamalar yaptıran Mustafa Cengiz’e karşı verdiğiniz desteğe çok teşekkür ediyorum" diye başlayan Altaylı, şöyle devam etti:

"Gerçek sporseverlerin benim gibi düşünmesi beni çok mutlu etti.

Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu hepsi.

Tribün çetelerinden ve bunlara rant sağlayarak palazlandıran tüm yönetimlere karşı ortak hareket etmek gerekiyor.

Bu bilinç oluşmuş.

Çok mutlu oldum.

Ultraslan’ı ele geçirerek rant kapısına çeviren çetenin başındaki 'kriminal' kişi bana saldırmaya devam etmiş.

Düne kadar bir başka takımın tribünlerini kirleten bu yaratıklar, şimdi sözde Galatasaraylı. Yarın rant nerede orada olacaklardır.

Aynı bazı spor kulübü yöneticileri gibi.

Onunla yargı önünde hesaplaşacağız.

Ayrıca şunu da söyleyeyim.

Mustafa Cengiz ile de yargı önünde hesaplaşacağız.

Avukatlarım kendisini dava ediyorlar.

Ayrıca Galatasaray Spor Kulübü disiplin tüzüğünü ayaklar altına aldığı, tüzük hükümlerine uymamakta ısrar ettiği için Disiplin Kurulu’na verilmesi için de ayrıca talepte bulanacağım.

Kimse merak etmesin.

Bizler bu yüzyıllık kulüpleri sokakta bulmadık.

Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı...

Sahada rekabet ederiz ama kulüplerimizi edepsizlere ve adapsızlara bırakmayız."