Motosikletçiler pistte yan yana tartıştı

Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen yarışında motosikletçiler Sylvain Barrier ve Michael Van Der Mark'ın yarış sırasında yan yana sürerek tartıştıkları görüldü.

İspanya'da cumartesi günü düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası yarışında iki motosikletçi pistte kavga etti.

Basına yansıyan görüntülerde, Yamaha'nın sürücüsü Van Der Mark'ın hemen arkasından gelen Ducati sürücüsü Sylvain Barrier'den rahatsız olduğu görülüyor. Videolarda Barrier, Hollandalı sürücüyü yarışta yakaladıktan sonra ona parmağıyla işaret edince, Mark ile aralarında tartışma başladığı anlaşılıyor.

"Where's Jeremy Kyle when you need him?"



Sylvain Barrier and @mickeyvdmark spend half a lap arguing with each other! 🤬🤬



🇪🇸 #TeruelWorldSBK

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