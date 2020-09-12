TFF'den açıklama: Hakemlerde pozitif vaka çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakemi ile iki üst klasman yardımcı hakemin 11 Eylül'de yapılan rutin Kovid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıktığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, bir üst klasman hakemi ile iki üst klasman yardımcı hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığı duyuruldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bir üst klasman hakemimiz ile iki üst klasman yardımcı hakemimizin 11.09.2020'de yapılan rutin Kovid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."