Hidayet Türkoğlu'ndan Beyaz TV'ye: Şeref yoksunu Rasim Ozan Kütahyalı'yı tekrar programa çıkararak hata yaptınız

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekranlara dönüşü nedeniyle Beyaz TV'ye tepki gösterdi. Bunu bir 'hata' olarak niteleyen Türkoğlu, Kütahyalı için de "Şeref yoksunu" ifadesini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Boşnaklara yönelik hakaret içerikli söylemde bulunduğu için tepki çeken Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV ekranlarına dönüşüne tepki gösterdi.

Türkoğlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Mahkemece suçlu bulunan bu şeref yoksunu Rasim Ozan Kütahyalı'yı tekrar programa çıkararak hata yapan Beyaz TV'nin bu yanlıştan acilen dönmesini diliyorum" ifadesini kullandı.

Mahkemece suçlu bulunan bu şeref yoksunu Rasim Ozan Kütahyalı'yı tekrar programa çıkararak hata yapan @beyaztv'nin bu yanlıştan acilen dönmesini diliyorum. — Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) September 15, 2020

Ne olmuştu?

Kütahyalı, 2017 yılında Beyaz TV’de canlı yayınlanan futbol programında ‘kusturmalı Boşnak saksosu’ ifadesini kullanmıştı. Gelen tepkiler üzerine özür dileyen ve "Ben Aliya İzzetbegoviç hayranı bir insanım. Ben Boşnak kardeşlerimden tekrar, tekrar özür diliyorum. Bana düşman olanlar bu sözleri kullanarak bana saldırdılar. Kendi meselelerine asil Boşnak halkını karıştırmasınlar" diyen Kütahyalı, programdan çıkarılmıştı.