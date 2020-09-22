İtalyan basını: Suarez, Juventus'a transfer olabilmek için girdiği İtalyanca sınavının sorularını çaldı

İtalyan devi Juventus'a transfer olabilmesi için Avrupa Birliği dışı tüm oyunculara uygulanan 'dil sınavı ve vatandaşlık belgesi'ni alması gereken Suarez'in sınav sorularını çaldığı iddiası gündemi sarstı.

Luis Suarez'in Barcelona'dan Juventus'a transferi önceki gün iptal oldu. Kulüp yetkilileri iptal sebebi olarak 'vatandaşlık belgesi işleminin uzun süreceği ve bu nedenle oyuncuyu oynatamayacak olmaları' açıkladı. Ancak İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Uruguaylı futbolcu girdiği İtalyanca dil sınavında soruları çaldı.

Perugia Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde Mali Polis, kentteki Universita degli Stranieri'nin (Yabancılar Üniversitesi) ilgili birimine baskın yaptı.

Normalde uzun sürmesi gereken sınavı yarım saatte bitirdi

İddiaya göre yapılan araştırmalarda temel düzeyde İtalyanca bilgisi olan Suarez'in girdiği dil sınavının soru ve konuları daha önceden belirlendi ve kendisine verildi.Ayrıca, sınavdan 100 üzerinden 90 alan Suarez'in normalde oldukça uzun süren sınavı sadece 30 dakikada bitirdiği belirtildi.

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin paylaştığı bilgiye göre polis telefon görüşmelerini dinledi ve komisyondaki profesörlerin aralarında geçen diyalogları ortaya çıktı. Konuşmalarda, "Suarez'in sınavı geçmesi gerekiyor. Bu 10 milyon euro'luk bir anlaşma. Bu yüzden kaybedemez. Soruların bir bölümünü öğrendi. Sınavı geçemezse bizi bombalarlar" ve "Ama fiil çekmeden konuşuyor" gibi ifadeler dikkati çekti.

The #Suarez fixed exam is HUGE.



Wiretapping made by police revealed talks between the professors in the commission:



“He must approve this exam, it’s a 10m€ deal and he can’t lose it because of this”



“He has learned part of the exam”



“They bomb us if he doesn’t get approved” — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 22, 2020

​Savcılığın, yabancılara dil sınavı yapan okula yönelik soruşturmayı, soruların öğrencilerle mutabık kalınarak hazırlandığı iddiaları üzerine Şubat ayında başlattığı da haberlerde aktarıldı.

Transfer döneminde adı sık sık Juventus ile anılan Luis Suarez'in İtalyan ekibine transfer olabilmesi için Avrupa Birliği dışı futbolcu statüsünden çıkması gerekiyordu. Bunun için İtalyan eşi üzerinden ülke vatandaşlığını almak isteyen oyuncunun, B1 seviyesinde İtalyanca dili yeterlilik belgesi alması gerektiği belirtiliyordu.

Luis Suarez, 17 Eylül Perşembe günü İtalya'nın Perugia kentine gelip, üniversitede dil sınavına girdikten sonra şehirden ayrılmıştı.