Aziz Yıldırım: Türk futbolundan baronları temizlemek şart

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in "Kesinlikle ve kesinlikle 'Temiz Eller' gibi operasyon yapılması lazım" şeklindeki görüşüyle ilgili olarak "Yıllar önce Türk futbolundan baronları temizlemek şart" ifadesini kullandı.