Aziz Yıldırım: Türk futbolundan baronları temizlemek şart

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kesinlikle ve kesinlikle 'Temiz Eller' gibi operasyon yapması lazım. İstanbul Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı'nın hepimizi, federasyonu, hakemleri, temsilcileri, gazetecileri GBT'den geçirmesi lazım" şeklindeki ifadesini değerlendirdi.
Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Yıldırım, şunları kaydetti:
- "Yıllar önce Türk futbolunun baronlar tarafından yönetildiğini söylemiştim. 'Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi huyu vardır' cümlesi bir kez daha kanıtlandı ve gerçek ortaya çıktı. Baronları temizlemek şart. İsimler üzerinde durmuyor. Daha o kadar konu ve olay var ki... 2016 yılında avukatlarımız, medyayla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Ona bakın."
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