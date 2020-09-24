Oyuncularına sitem eden Sumudica: Her şeyi mahvettiniz

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Karagümrük maçında 90+5'te gol yiyen takımına sitem etti.
Karagümrük karşısında 90+5'te yenilen golde yapılan hataya dikkati çeken Rumen çalıştırıcı, şunları söyledi:
- 50 saniye içinde 30 bin lira bonusu kaybettiniz. Arkanızdaki insanlara bakın. 1500-2000 liraya çalışıyorlar. Deli gibi malzeme topluyorlar. Onlar bu bonusu bekliyordu. Her şeyi mahvettiniz.
- Göztepe'ye kaybedersek ne olacak? Küme düşmemek için mücadele edeceğiz. Neden? Çünkü siz hazır değilsiniz. 50 saniyede her şeyi mahvettiniz Neden konuşmuyorsunuz? Söyleyin, neden? Sorumluluğunuz olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. Herkes sorumluluk almalı. 50 saniye içinde 3 milyon TL kaybettik maaşlarımızdan. 30 bin TL prim kaybettik. 2 puan kaybettik ve 14. sıradayız. Ve şimdi kokmaya başladık.
This is the best video since internet was created. Sumudica talking to his players after in training. Listen until it finishes. It's priceless. pic.twitter.com/3SmvVd7DDn— Emanuel Roşu (@Emishor) September 24, 2020
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