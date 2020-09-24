Oyuncularına sitem eden Sumudica: Her şeyi mahvettiniz

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Marius Sumudica, idmanda oyuncularına çok sert bir şekilde çıkıştı. Sumudica, oyuncalarına "50 saniye içinde 30 bin lira bonusu kaybettiniz. Her şeyi mahvettiniz" diyerek, sitem etti.