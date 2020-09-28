Dün oynanan ve golsüz beraberlikle sona eren Fenerbahçe karşılaşmasını yorumlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Gönül isterdi ki daha hareketli daha güzel bir oyun olsun ama olmadı" açıklamasında bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, golsüz beraberlikle biten Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

"Derbi öncesi o heyecanla, o atmosferle maçın gidişatı pek aynı olmadı. Gönül isterdi ki daha hareketli daha güzel bir oyun olsun ama olmadı. Oyun istikrarı çok önemli ama oyuncu istikrarı da önemli" diyen Terim, şu açıklamalarda bulundu.

"Arka arkaya oynanan maçlarda, oyuncularımızın istikrar performansı da önemli. Bugün onu pek bulamadık. Bugün pek çok kez gole yaklaştık. Belki golü yapsak oyunu da düzeltme imkanı olabilirdi. Ama olmadı. Birçok kez de gole yaklaştık ancak bulamadık. Arka arkaya maçlar... Belki bazen ne kadar oyuncu değişikliği yaparsak yapalım, 3-4 günde oynanan maçlar oyuncuları yıpratabiliyor. Kendi sahamızda kazanmak isterdik."

Derbide 11 sarı kartın çıkmasına da değinen Terim "Sarı kartlarda hakemin bonkör davrandığını düşünüyorum. Sarıyı severiz ancak sadece Galatasaray'ın armasında" ifadelerini kullandı.

Terim ayrıca, "Pozisyona girmek memnun eder. Ama asıl isteğim oynadığımız oyunu biraz daha ileriye taşımak. Mevcut bildiğimiz iyi oyunu tekrarlamak istiyoruz. Oyunda istikrar kadar futbolcunun istikrarı da çok önemlidir. Bugün birkaç oyuncumuzdan o ışığı göremedik. Bunu belki bir gol telafi ederdi. Çok da müsait pozisyonlar yalakadık. Son pasları iyi verebilsek pozisyon sayısı artabilirdi. Her kayıp bizim için üzüntü vericidir. O kadar çok maçımız var ki bunları kimbilir kaç kez konuşacağız. Ümit ediyorum çok az konuşuruz. O zaman iyi gidiyoruz demektir. Hayırlısı. Şimdi Glasgow'a hazırlanacağız. Döneceğiz, Kasımpaşa'yla oynayacağız" diye konuştu.