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    A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında, Almanya ile Köln’deki Rhein Energie Stadında karşı karşıya geldi. Milli futbolcular gol sevinci yaşadı.

    Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Almanya ile 3-3 berabere kaldı

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    Almanya ile hazırlık maçında karşılaşan Türkiye, tam bir gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada rakibi ile berabere kaldı. 'Dünya devi' Almanya karşısında üç kez geriye düşmesine rağmen geri dönmeyi başaran Türkiye, sergilediği futbolla umut verdi.

    Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Almanya ile oynadığı özel maçta 3-3 berabere kaldı.

    İlk yarı

    11. dakikada Efecan Karaca’nın ceza sahası içinden sert vuruşunda, top savunmadan döndü.

    13. dakikada ay-yıldızlı ekibin sol kanattan geliştirdiği hücumda top, ceza sahsında uygun durumda bulunan Yusuf Yazıcı'ya geldi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

    21. dakikada ev sahibi ekibin Emre Can ile sağ kanattan geliştirdiği atakta Nico Schulz, ceza sahsında topu önünde buldu. Bu oyuncuhuh vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

    25. dakikada kaleye yaklaşık 25 metre mesafede ay-yıldızlı ekip serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Yusuf Yazıcı, topu barajın üstünden aşırtarak Ozan Tufan'a attı. Ozan'ın istediği gibi vuramadığı meşin yuvarlak kaleci Leno'nun ellerinde kaldı.

    41. dakikada Luca Waldschmidt orta sahada buluştuğu topa ceza sahasına girmeden sert vurdu. Kalece Mert Günok, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

    45+1. dakikada Almanya öne geçti. Sağdan yapılan ortada ceza sahasına girerken topu kontrol eden Draxler, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un üzerinden aşırtarak filelere gönderdi: 1-0.

    Karşılaşmanın ilk yarısı Almanya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

    İkinci yarı

    49'uncu dakikada Kaan Ayhan'nın pası ile ceza yayı bölgesinde topla buluşan Ozan Tufan, meşin yuvarlağı çektikten sonra sağ ayağının içi ile düzgün bir vuruş yaparak skoru eşitledi: 1-1.

    58'inci dakikada ceza sahasına sokulan Havertz'ın pası ile penaltı noktasında topla buluşan Neuhaus, yerden vuruşu ile fileleri sarstı: 2-1.

    67'nci dakikada yaptığı baskı ile Neuhaus'dan topu çalan Efecan Karaca, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla kaleci Leno'yu avladı ve yeniden maça beraberliği getirdi: 2-2.

    81'inci dakikada sol kanattan gelişen Almanya atağında Gosens ortasını penaltı noktasına doğru kesti. Savunmadan seken topu önünde bulan Waldschmidt yaptığı düzgün vuruşla takımını bir kez daha öne geçirdi: 3-2.

    87'nci dakikada Kenan Karaman'ın ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla yaptığı sert vuruş üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

    90+4'üncü dakikada Almanya ceza sahası yayının çevresinde bulunan Cengiz Ünder, ortasını ceza sahası içi sol tarafına doğru gönderdi. Topla buluşan Abdülkadir Ömür, pasını bekletmeden penaltı noktasındaki Kenan Karaman'a aktardı. Bu oyuncunun yaptığı vuruş ağları sarstı: 3-3.

    Müsabaka 3-3'lük eşitlikle son buldu.

    Etiketler:
    Türkiye A Milli Futbol Takımı, Türkiye, Almanya
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