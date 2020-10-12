Eski Galatasaraylı yönetici Üstünel: Abdul Kader Keita okuma yazma bilmediği için geç imza atmış

Galatasaray'ın 2009 yazında Fransız Ligue 1 ekibi Lyon'dan 7.5 milyon euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Abdul Kader Keita ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

Hürriyet'in aktardığına göre o dönem kulüpte yöneticilik yapan 'transfer sihirbazı' lakaplı Haldun Üstünel, şunları söyledi: