Eski Galatasaraylı yönetici Üstünel: Abdul Kader Keita okuma yazma bilmediği için geç imza atmış

Galatasaray'ın 2009 yazında Fransız Ligue 1 ekibi Lyon'dan 7.5 milyon euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Abdul Kader Keita ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı.
Hürriyet'in aktardığına göre o dönem kulüpte yöneticilik yapan 'transfer sihirbazı' lakaplı Haldun Üstünel, şunları söyledi:
- "Transfer görüşmesi için Lyon'a gittiğimizde Galatasaray isminden dolayı bizi çok iyi ağırladılar. Uzun süren müzakereler sonrasında kulübüyle anlaşmaya vardık. (o dönem Lyon'un borsaya bildirdiği en pahalı transferdi Keita)
- Sonrasında kapının önünde 50'ye yakın basın mensubunun beklediğini fark ettik, Keita transferi için geldiğini düşünmüştüm ama halbuki aynı gün Benzema'nın Real Madrid'e transferi gerçekleşmiş, o yüzden gelmişler.
- Neyse sonrasında Keita'nın menajeri olan amcasıyla görüştük, uzun pazarlıklar sonrasında onunla da anlaştık, anlaşma metnini hazırladık ve imza için Keita geldi, oturdu. İmza atması için 15 dakika bekledik, yarım saat, 1 saat, 2 saat, 3 saat derken bir türlü imzalamıyor Keita. 3. saatin sonunda imzayı attı, meğerse okuma yazma bilmediği için imzayı atmamış o kadar saat.
- O dönem için gizledik tabii bu durumu, güzel bir anı olarak kaldı bizim için. Keita da oynadığı futbolla, hırsıyla, mücadelesiyle, sempatimizi kazanmayı bilmişti."
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