TFF: Türkiye-Sırbistan maçında loca kapasitesinin yarısı kadar seyirci alınacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada Türkiye-Sırbıstan maçında loca kapasitesinin yarısı kadar seyirci alınacağı duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yarın saat 21:45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Türkiye-Sırbistan maçıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla loca alanlarına yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınacağı duyurulan açıklamada "Localara sadece TFF'nin davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden oluşan biletli misafirler girebilecektir" dendi.

Açıklamada şu bilgilendirme yapıldı: