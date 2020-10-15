Muric: Ben Lazio'nun Ibrahimovic'i değil, Lazio'nun Vedat Muric'i olacağım

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muric, koronavirüsü atlatmasının ardından basının karşısına çıktı. Vedat Muric, Ibrahimovic benzetmeleriyle ilgili "Ben Lazio'nun Ibrahimovic'i değil, Lazio'nun Vedat Muric'i olacağım" dedi