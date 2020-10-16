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    Fenerbahçe'nin yeni projesine büyük ilgi: Hangi futbolcunun forması ne kadara satıldı?

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202010161043042584-fenerbahcenin-yeni-projesine-buyuk-ilgi-hangi-futbolcunun-formasi-ne-kadara-satildi/

    İnternetten yapılan açık artırmada ilk olarak Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe formasıyla çıktığı son maçta giydiği forma ve Ömer Faruk’un koluna taktığı pazubent satıldı. Rize’deki formalar 315 ila bin 450 euro arasında rakamlara alıcı buldu.

    Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan gelir kaybını biraz olsun telafi etmek amacıyla yeni projeler üreten Fenerbahçe'nin başlattığı ‘maç ve antrenman malzemelerinin açık artırmayla satışı’ büyük ilgi görüyor.

    Jose Sosa'nın forması 1450 euro'ya satıldı

    İkinci açık artırma Fenerium aracılığıyla, yurt dışında faliyet gösteren ‘matchwornshirt.com’ adlı site üzerinden gerçekleştirildi. Para birimi olarak ‘euro’ üzerinden yapılan bu açık artırmada Fenerbahçeli futbolcuların, 2020-21 sezonunun açılış maçı olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında giydiği ‘gold’ serisi formalar satışa sunuldu.

    Açık artırmada en yüksek rakam, Fenerbahçe formasını ilk kez o gün resmi bir maçta giyen ve galibiyette büyük pay sahibi olan Jose Sosa’nın formasına verildi. Arjantinli yıldızın forması 1450 euro’ya (13 bin 485 TL) satıldı. Aynı maçta görev alan diğer futbolcuların formaları da 315 ila 775 Euro arasında alıcı buldu.

    Formalara maçın adı ve tarihi yazılarak özel hale getiriliyor

    Fenerbahçe Kulübü yetkilileri, projenin henüz emekleme aşamasında olduğunu belirterek, "Aslında geç kalınmış bir hamle. Dünyada çok sayıda kulüp bu tür satışlar yaparak ciddi miktarda gelir elde ediyor. 2013’te Gökhan Gönül’ün Benfica maçındaki kanlı formasına, 2010’da Alex de Souza’nın Fenerbahçe tarihinin 3 bininci golünü attığı Bucaspor maçındaki formasına kim sahip olmak istemez! Her maçın kendi içinde bir hikayesi bulunuyor. Biz o maçta kimler ya da hangi olay öne çıkmışsa onları değerlendireceğiz. Bu, forma da olabilir, kaleci eldiveni de, şort da, kaptanlık pazubendi de. Proje çerçevesinde tüm maç formalarına müsabakanın adını ve tarihini yazarak o güne özel hale getiriyoruz" dedi.

    Fenerbahçe Futbol Takımı’nın bu sezon giydiği formalar da taraftarlardan yoğun ilgi görüyor. İki aydır satışta olan formalardan bugüne dek 101 bin adet satıldığı belirtildi. 101 bin formanın yüzde 45’ini ‘çubuklu’ oluştururken, ‘gold’ yüzde 35, ‘mavi’ forma da yüzde 20 oranında satıldı. Ayrıca Fenerium mağazalarında bugüne dek 250 bin adet maske satıldığı ifade edildi.

    Rize maçındaki formalar kaça satıldı?

    Jose Sosa 1450

    Luiz Gustavo 775

    Gökhan Gönül 768

    Ferdi Kadıoğlu 600

    Serdar Aziz 525

    Caner Erkin 525

    Ozan Tufan 500

    Deniz Türüç 500

    Mame Thiam 440

    Enner Valencia 414

    Sinan Gümüş 365

    Zanka 352

    Tolga Ciğerci 315

    Etiketler:
    Fenerbahçe, Gelir, Satış, Forma, Futbolcu, ilgi, Jose Sosa
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