Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e yenildi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki grupta iki karşılaşma oynandı.
B Grubu'nda yer alan Real Madrid, sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i ağırladı.
Ev sahibi ekip, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için 10 futbolcusundan yoksun İspanya gelen rakibi karşısında ilk yarıyı 29. dakikada Tete, 33. dakikada Raphael Varane (kendi kalesine) ve 42. dakikada Manor Solomon'un golleriyle 3-0 geride kapadı.
20 yıl sonra bir ilk
Turnuva tarihinde 20 yıl sonra ilk kez sahasında oynadığı bir maçın ilk yarısında kalesinde 3 gol gören Real Madrid, ikinci yarının başında Luka Modric ve Vinicius Junior'un golleriyle farkı bire indirdi.
Kalan dakikalarda rakip kaleye yüklenen ancak skor üretemeyen Madrid temsilcisi, gruptaki ilk maçından 3-2 mağlup ayrıldı.
Oyuna girdikten 15 saniye sonra takımının ikinci golünü kaydeden Vinicius Junior, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2006-07 sezonundan bu yana yedek kulübesinden gelip en hızlı gol atan futbolcu olarak tarihe geçti.
Salzburg'da kazanan çıkmadı
A Grubu'ndaki mücadelede ise Avusturya'nın Salzburg takımı, sahasında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 2-2 berabere kaldı.
Salzburg'un gollerini 45. dakikada Dominik Szoboszlai ve 50. dakikada Zlatko Junuzovic atarken, konuk ekibin golleri 19. dakikada Eder ve 75. dakikada Vitali Lisakovich'den geldi.
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