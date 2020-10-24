Ajax'tan tarihi fark: Venlo 13-0 mağlup oldu

Eredivisie (Hollanda Birinci Futbol Ligi) 6'ncı hafta maçında Ajax, VVV-Venlo'yu 13-0 mağlup etti.

VVV-Venlo'nun, De Koel Stadı'nda Ajax'ı ağırladığı karşılaşma, Hollanda ligi tarihine geçti. Konuk ekip, ilk yarısını 4-0 önde bitirdiği mücadelenin ikinci devresinde 9 gol daha attı.

Ajax'ta Traore 5, Ekkelenkamp ve Huntelaar 2'şer, Tadic, Antony, Blind ve Martinez ise birer gol attı. VVV-Venlo'nun savunma oyuncusu Kum, 52'nci dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Ajax, kendisine ait iki rekoru geliştirdi. Bir Eredivisie maçında en fazla gol atan takım olan Ajax, lig tarihinin en farklı galibiyetini de elde etti.

Ajax'ın Vitesse'i 12-1 yendiği 1971-72 sezonundan bu yana iki rekor da kırılamıyordu.