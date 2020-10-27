Demba Ba’dan Fransız gazeteciye: Parisliler İstanbul’da güvende olacak

Fransız gazeteci Pierre Menes, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PSG’nin İstanbul’da UEFA Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağını, Türkiye ile Fransa arasındaki siyasi durum nedeniyle bunun endişe verici olduğunu ifade etti.

Medipol Başakşehir’de oynayan Demba Ba da gazeteciye cevap olarak “Endişelenme Pierrot, güvende olacaklar… bazen televizyonunu kapatman ve tanımadığın insanların güzellik ve hoşgörüsünü görmek için dünyayı kendi başına ziyaret etmen iyidir” yorumu yaptı.

Ne t'inquiète pas Pierrot, ils seront en sécurité...😉🙏🏿. De temps en temps c'est quand même pas mal d'éteindre sa télé et de visiter le monde par soi-même pour s'apercevoir de la beauté et la gentillesse des peuples qui nous sont inconnus... https://t.co/Pwrc4JDv1c — Demba Ba (@dembabafoot) October 26, 2020

​Demba Ba, Chelsea forması giydiği 2014’ün nisan ayında, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalinde karşılaştıkları PSG maçında 87. dakikada attığı golle Fransız takımını yarı finalden etmişti.