Fenerbahçe Beko Başantrenörü Kokoskov'a 5 bin euro para cezası

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Igor Kokoskov, 5 bin euro para cezası aldı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Igor Kokoskov, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki Panathinaikos OPAP maçının hakemleriyle yaşadığı tartışma nedeniyle 5 bin euro ceza aldı.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, cezaya gerekçe olarak 48 yaşındaki Sırp antrenörün, hakemlere saygısız davranması gösterildi.

Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda Yunan ekibine 82-68 yenildiği karşılaşmada, hakem kararlarına birkaç kez itiraz eden Kokoskov, aldığı teknik fauller sonrası sahadan atılmıştı.