Yapay zekanın kafası karıştı: Top mu, hakemin keli mi?

İskoçya’daki Inverness Caledonian Thistle kulübünün maç yayınları için kullandığı yapay zeka kamerası, futbol topuyla yan hakemin kelini karıştırınca, bu sezon takıma ilk puanı getiren gol yayınlanamadı.

Inverness Caledonian Thistle, geçtiğimiz hafta sonu Caledonian Stadı’nda Ayr United’ı ağırladı.

Ligdeki ilk maçını kaybeden Inverness Caledonian Thistle, Ayr United mücadelesinin 86. dakikasında Nikola Todorov’un golüyle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve ligdeki ilk puanını aldı.

Skor'un haberine göre, tasarruf amacıyla maç yayınlarını yapay zekayla çalışan kamera sistemine emanet eden İskoç ekibi Inverness Caledonian Thistle, hesapta olmayan bir sorunla karşılaştı.

Yapay zeka sistemiyle hareket eden kamera, futbol topuyla hakemin kafasını karıştırınca izleyiciler takıma ilk puanı kazandıran gol yerine, yan hakemin kel kafasını izlemek zorunda kaldı.

Inverness Caledonian Thistle don’t employ a cameraman as their camera is programmed to follow the ball throughout the match. The commentator had to apologise today as the camera kept on mistaking the ball for the linesman’s head... pic.twitter.com/LeKsc2bEj7 — Tom Cox (@seagull81) October 24, 2020

​Kameraman ekibi ve profesyonel kayıt cihazlarının çok pahalı olmasından dolayı, birçok küçük kulüp yapay zeka destekli kameraları kullanıyor.

Taraftardan destek

Caley Thistle’ın ses ve görüntü ekipmanlarını iyileştirmesi için harekete geçen taraftarlar, isimlerini stat tüneline yazdırma fırsatına sahip. Yaklaşık 65 dolar karşılığında, oyuncuların sahaya çıkmadan önce gördükleri son şey olan Caledonian Stadı’ndaki tünele isimlerini yazdırabilirler.

Kulüp Sözcüsü, “Taraftarlar ve yönetimdeki tartışmaların ardından, destekçilerimizin bize ek mali destek sağlaması için yeni yollar arıyoruz. Bu nedenle yıllarca hatırlanacak yeni tünel Wall of Fame’i tasarladık” dedi.

Caley Thistle veya Caley Jags olarak bilinen Inverness Caledonian Thistle kulübü, İskoç Profesyonel Ligi’nin ikinci kademesi olan İskoçya Championship’te mücadele ediyor. Takım son olarak 2015’te İskoç Kupası’nı kazandı.