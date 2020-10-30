Mesut Özil'den ayetli paylaşım: İslam'da terörün yeri yoktur

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, kişisel Twitter hesabında 'İslam'da terörün yeri yoktur' sözleriyle Maide Suresi'nin 32. ayetini paylaştı.

Özil'in paylaşımı şöyle:

"Her kim masum bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş olur. Her kim bir insanın canını kurtarırsa bütün insanlığın canını kurtarmış olur."

Terrorism has no place in Islam ❌❌❌ pic.twitter.com/Vclh5VVSwl — Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 30, 2020

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