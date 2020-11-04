Maradona'nın beyin ameliyatı başarılı geçti

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın beyin ödemi nedeniyle geçirdiği ameliyat başarıyla sonuçlandı.

Maradona'nın basın sorumlusu Sebastian Sanchi, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Maradona'nın ameliyatı sona erdi ve başarılı geçti. Her şey planlandığı gibiydi. Diego'nun durumu iyi ve odasında dinlenmekte" ifadelerini kullandı.

Maradona'nın ameliyat sonrası durumunun özenle takip edildiği, iyileşme süresinin birkaç gün sürebileceği ve yanına yalnızca ailesinin yanında olmasına izin verildiği belirtildi.

Maradona'nın özel doktoru Leopoldo Luque, 60 yaşındaki efsane futbolcunun ameliyatın üstesinden iyi bir şekilde geldiğini söyledi.

Maradona'nın gözlem altında kalacağını ifade eden Luque, her şeyin kontrol altında olduğunu da vurguladı.

80 dakika sürdü

Beyin cerrah olan Luque tarafından yapılan ameliyat 80 dakika sürdü.

Maradona, dün akşam saatlerinde ambulansla Buenos Aires eyaletinin başkenti La Plata'dan aynı eyalete bağlı Olivos Kliniği'ne getirilmiş, doktorlar düşük riskli bir beyin ameliyatı yapılacağını açıklamıştı.

Koronavirüsle bağlantısı olmadığı açıklanmıştı

Daha önce La Plata'da bir hastaneye kaldırılan Maradona için doktoru Leopoldo Luque, durumun yeni tip koronavirüsle bağlantısı olmadığını, moral ve iştah kaybı yaşadığını belirtmiş ve acil bir durum olmadığını söylemişti.

2019'un Eylül ayından bu yana, Arjantin'in Gimnasia La Plata'nın teknik direktörlüğünü yürüten Maradona, geçen Cuma 60 yaşına basmıştı.

Napoli’den destek mesajı

Maradona'nın eski takımı Napoli de efsane futbolcuyu unutmayıp Twitter hesabından deste mesajı attı.

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Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Maradona, Arjantin Milli Takımı formasıyla 1986'da FIFA Dünya Kupası'nı kaldırmış, İtalyan kulübü Napoli ile de 2 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.