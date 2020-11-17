Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ve Rob McElhenney futbol takımı satın aldı

Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ve Rob McElhenney, İngiltere Ulusal Ligi'nde yer alan dünyanın en eski kulüplerinden Wrexham Futbol Takımı'nı satın aldı.

Kanadalı aktör Ryan Reynolds ve ABD'li aktör, yapımcı ve senarist Rob McElhenney, İngiltere 5. Ligi'nde mücadele eden Wrexham Futbol Takımı'nı 2.5 milyon dolara satın aldı.

NTV Spor'un aktardığına göre, dünyanın en eski takımları arasında yer alan Wrexham, 156 yıllık geçmişe sahip. Deadpool filminin başrol oyuncusu Ryan Reynolds, yayınladığı video ile "Bu gerçekten oluyor" diyerek sporseverlere kulüp ile ilgili planlarını duyurdu.

Wrexham'ı "Uyuyan dev" olarak nitelendiren kulübün yeni sahipleri, İngiliz kulübünü "küresel güç" haline getirmek istediklerini söyledi.

"Manchester United'ın kulübü yönetmek için düşündüğü gibi Wrexham için düşünmeliyiz" diyen ünlü yapımcı McElhenney, kulübü iyi yerlere getirmek istediğini belirtti.

Wrexham taraftarları ise "Wrexham taraftarları olarak, kulübün yeni sahiplerine iyi şanslar dileriz. Neler yapacaklarını sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini Twitter'dan paylaştı.