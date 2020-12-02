Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını yitirdi

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci hafta maçında evinde Alman ekibi Leipzig'e 4-3 yenildi ve gruptan çıkma şansını yitirdi.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası H Grubu'nda Almanya'nın Leipzig takımı ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı.

MAçon ilk yarısı Leipzigîn 2-1'lik üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıda Başakşehir 3-1 geriden gelerek 3-3 ile beraberliği yakaladı. Leipzig, son dakikada attığı golle M.Başakşehir'i 4-3 yendi.

Medipol Başakşehir 3 puanla 4. sırada, PSG bir maç eksiğiyle 6 puanla 3. sırada, Leipzig 9 puanla 2. sırada ve Manchester United bir maç eksikle 9 puanla ilk sırada yer aldı.