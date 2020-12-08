Başakşehir, PSG'ye konuk olduğu maçta yardımcı antrenör Webo'ya ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle sahadan çekildi

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda altıncı ve son maçında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına konuk oldu.

Maç oynandığı sırada Başakşehir antrenörü Pierre Webo, 4. hakem tarafından kendisine ırkçı ifade kullandığını belirtip tepki gösterdi. Webo'ya kırmızı kart gösterildi.

⏱️ 14' | #PSGIBFK



🔴 KIRMIZI KART | Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette. — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 8, 2020

​ Daha sonra tepki gösteren Demba Ba da kırmızı kart gördü. Bir süre oyun durdu, temsilcimiz Başakşehir soyunma odasına gitti.

Başkan Gümüşdağ: Dördüncü hakem sahada kalırsa maça çıkmayacağız

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, PSG maçının dördüncü hakeminin sahada kalması durumunda maça çıkmayacaklarını açıkladı.

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