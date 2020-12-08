Başakşehir, PSG'ye konuk olduğu maçta yardımcı antrenör Webo'ya ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle sahadan çekildi

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda altıncı ve son maçında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına konuk oldu.
Maç oynandığı sırada Başakşehir antrenörü Pierre Webo, 4. hakem tarafından kendisine ırkçı ifade kullandığını belirtip tepki gösterdi. Webo'ya kırmızı kart gösterildi.
⏱️ 14' | #PSGIBFK— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 8, 2020
🔴 KIRMIZI KART | Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette.
Daha sonra tepki gösteren Demba Ba da kırmızı kart gördü. Bir süre oyun durdu, temsilcimiz Başakşehir soyunma odasına gitti.
Başkan Gümüşdağ: Dördüncü hakem sahada kalırsa maça çıkmayacağız
Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, PSG maçının dördüncü hakeminin sahada kalması durumunda maça çıkmayacaklarını açıkladı.
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