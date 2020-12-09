Yılmaz Vural'dan güzel haber: 'Geri döndü'

Koronavirüs nedeniyle hastanede önce yoğun bakım, sonrasında entübasyon işlemine alınan, entübasyon işlemi tamamlandıktan sonra ise servis odasında tedavisine devam edilen Yılmaz Vural'dan bir güzel haber daha geldi. Yılmaz Vural'ın oğlu Emre Vural, sosyal medya hesabından babası ile fotoğrafını paylaşarak, 'Geri döndü' ifadesini kullandı.