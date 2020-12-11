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    Sivasspor Başkanı Otyakmaz, İsrail'de yaşananları anlattı: Amaçları bize eziyet etmekti

    © AA / Serhat Zafer
    Spor
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    İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur bırakılan Sivasspor'un Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Kesinlikle art niyetliydiler, amaçları bize eziyet etmekti. Maccabi Tel-Aviv Kulübü'nü de kınıyorum. İnsan biraz ilgilenir, çünkü biz onlara burada gayet iyi davrandık" dedi.

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan ve İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur bırakılan Demir Grup Sivasspor kafilesi Sivas'a ulaştı. 

    İsrail'de yaşananlarla ilgili açıklama yapan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Maccabi Tel-Aviv Kulübü'nün yaklaşık 1 ay önce Sivas'a geldiğini anımsatarak, onlara gerekli ilgi ve alakayı gösterdiklerini, iyi şekilde misafir ettiklerini belirtti.

    Otyakmaz, devletin imkanları ve polisin de desteğiyle Maccabi Tel-Aviv takımını maçın ardından mağlup olmalarına rağmen tokalaşarak, centilmence, sorunsuz bir şekilde İsrail'e uğurladıklarını ifade etti. 

    ​İsrail'e gittiklerinde girişte herhangi bir zorlukla karşılaşmadıklarını dile getiren Otyakmaz, "Maçımızı oynadık, eksik olmamıza, çok sayıda Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncumuz olmasına ve takımı zorlukla kurmamıza, kalecimize dahi oyuncu forması hazırlatmamıza rağmen istekli bir mücadeleyle elimizden geleni yaptık fakat maalesef tekrar yenildik" diye konuştu. 

    'Biz de onların basketbol, futbol takımlarına aynı muameleyi yapalım'

    Mağlubiyetin üzüntüsüyle İsrail'de havalimanına hareket ettiklerini anlatan Otyakmaz, şunları söyledi:

    "Saat 01.30'da Ben Gurion Havalimanı'nın kapanacağını bize söylediler, biz de bütün ayarlarımızı buna göre yaptık. Devre arası eşyalarımızın önemli bir kısmını havalimanına gönderdik. Yine devre arası arkadaşlarımız giderek uçuş kartlarımızı da hazırladı. Hatta onlar da daha rahat olsun diye bizi 1 nolu terminale yönlendirdi. Amaç herhalde insan olmayan bir yerde bizi daha uzun süre tutmaktı. Oraya gittikten sonra yeni sistemlere geçmişler, otomatik geçiş sistemi. Bize otomatik geçiş sisteminin arızalandığını söylediler. Hepsi kapalıydı, hiçbirinden geçiş yapamadık. Daha sonra manuel olarak tek bir personel işlemimizi yapmaya kalktı, o da çok uzun sürüyordu. Biraz yardımcı olmaları konusunda kendileriyle görüşmelerde bulunduk ama çok fazla bir şey değişmedi. Daha sonra küçük çaplı bir protestoda bulunduk ama hiçbir şey değişmedi. Uçak kalkış saati yaklaştığı zaman biraz hızlandırdılar. Dedik herhalde pişman oldular ya da dışarıdan araya giren oldu ya da bizim buradaki konuşmalarımız etkili oldu. Bizi uçağa gönderiyorlar diye düşündük ama maalesef iki ayrı otobüse bindirip havalimanının içinde bizi uzun süre dolaştırdılar.

    En son netice itibarıyla havalimanının kapandığını, uçuşun yapılamayacağını söylediler. Saat 05.30'a kadar bizi tuttular. Üzüldüğüm şey şu, bizler misafirperver insanlarız. Her gelen takım olsun, diğer misafirlerimiz olsun elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Ama kesinlikle birkaç kere başka takımların başına da geldi bunlar. Bize kim nasıl davranıyorsa lütfen biz de onlara öyle davranalım artık. Artık yeter, her seferinde böyle şeyler yapıyorlar. Daha önce de o ülkeye gitmiştim, böyle şeyler yapılmıştı. Bunlar yapılmaya devam ediyor. Biz de onların basketbol, futbol takımlarına böyle bir muamele yaparsak sanırım bundan sonra tekrar yapmazlar diye düşünüyorum."

    'Maccabi Tel-Aviv Kulübü'nü de kınıyorum, insan biraz ilgilenir'

    Bir basın mensubunun, İsrail'de ne kadar süre kaldıklarını sorması üzerine Otyakmaz, "Saat 05.30'da uçak kalktı. 2,5 saat yaklaşık bizi oyaladılar. Sadece 43 kişiyiz, bir uçak dolusu adam değiliz ama bilerek, isteyerek yapmadılar gibi özür diliyormuş gibi yapıyorlar ama dalga geçer gibi. Ciddiler ama kesinlikle art niyetliydiler, amaçları bize eziyet etmekti. Maccabi Tel-Aviv Kulübü'nü de kınıyorum. İnsan biraz ilgilenir, çünkü biz onlara burada gayet iyi davrandık. Onların da biz oradan giderken ya da gidene kadar en azından gözleri üzerimizde olabilirdi" diye konuştu. 

    Otyakmaz, İsrail hava sahasının saat 01.00 ile 05.00 arasında uçuş yapılmasına izin vermediğini bildiklerini, saat 01.30'dan sonra ek süre aldıklarını ve buna göre hareket ettiklerini vurgulayarak, "Yani biz bunu biliyoruz, buna yetişmek için elimizden geleni yaptık, devre arası eşyalarımızı gönderdik. Arkadaşlarımız geldi, uçuş kartlarını hazırladı. Arzu etselerdi 43 kişiyi en fazla yarım saatte yollamak isterlerdi. Tek hedefleri bize eziyet çektirmekti ama bunu başaramadılar. Bu tip şeylerin olabileceğini zaten biliyorduk. Herkes uçakta bekledi, çıktık geldik" ifadelerini kullandı. 

    'Karamanın koyunu, sonra çıkar oyunu'

    Yaşananların ardından Dışişleri Bakanlığı'na haber verdiklerini dile getiren Otyakmaz, "Ama ne oldu bilmiyorum, biz uçaktaydık. Gerçekten hoş bir şey değildi" diye konuştu.

    İsrail'in Hanuka Bayramı olduğunu ve bayramlarını kutladıklarını da anlatan başkan Otyakmaz, açıklamasını şöyle tamamladı:

    "Karşılıklı hediye verdik ama hani şey gibi 'Karamanın koyunu, sonra çıkar oyunu' gibi. Ekstra fazla bir şey olmadı, fazla bir şey olmadı derken yeterince rahatsız edici şeyler oldu. Saat 05.30'da ancak havalanabildik, bugün buradayız. Bakalım neler olacak. Futbolcu arkadaşlarımızı göstermiş oldukları mücadeleden dolayı da kutladığımı söylemek istiyorum. Arzu edilen sonucu almamış olabiliriz ama bu şartlarda, Kovid pozitif ortamında gerekli mücadeleyi gösterdikleri için hem futbolcularıma hem teknik heyetime teşekkür ederim."

    Etiketler:
    Maccabi Tel-Aviv, Dışişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Havalimanı, Tel Aviv, İsrail, Demir Grup Sivasspor, Sivasspor, Mecnun Otyakmaz
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